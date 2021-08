Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mahnt zur Beschleunigung des Planungsrechtes für Ökostromanlagen

Halle - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält eine Beschleunigung des Planungsrechtes für Ökostromanlagen für nötig. Im Gespräch mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung kritisierte er, dass die Zulassung neuer Windkraftanlagen heute bis zu neun Jahre dauert - im Gegensatz zu neun Monaten früher.

Außerdem forderte er, dass jedes Bundesland zwei Prozent seiner Landesfläche für den Ausbau von Erneuerbaren zur Verfügung stellt. "Eine aktuelle Fraunhofer-Studie sieht das Solarpotenzial in Deutschland bei 54 Gigawatt", so Hofreiter. Windkraftanlagen an Land und im Meer lieferten heute bereits sehr große Energiemengen.

"Natürlich müssen wir außerdem Ökostrom gut speicherbar machen, etwa durch Wasserstoffprojekte. Und ja, wir werden auch in Zukunft Energie importieren. Aber das darf uns nicht davon ablenken, hier zu tun, was möglich ist", so Hofreiter weiter. Es sei das Ziel der Grünen, möglichst schnell auf 100 Prozent erneuerbare Energien zu kommen. "Ostdeutschland ist bereits ein Vorreiter bei der Windkraft. Da liegen gigantische Chancen."



Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)