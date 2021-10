Nockemann: Mobilitätswende führt Hamburg in den grünen Verkehrskollaps

Hamburgs Verkehrssenator Tjarks (Grüne) rechnet in den nächsten Jahrzehnten mit weiteren Verkehrsproblemen. Grund hierfür sind notwendige Brückensanierungen, Bahnausbau, Bauarbeiten auf Autobahnen und der Radverkehrsausbau.

Dazu der Fraktionschef und verkehrspolitische Sprecher der Hamburger AfD-Fraktion, Dirk Nockemann: „Hamburg verkommt immer mehr zur Stau- und Baustellenhauptstadt Deutschlands. Klar ist, dass Brückensanierungen und Bahnausbau unvermeidlich sind. Der drohende Verkehrskollaps ist allerdings hausgemacht. Staus und Baustellen wohin man fährt – das hat es in dieser Intensität nie gegeben.

Hauptverantwortlicher ist Verkehrssenator Tjarks, der sich mit gezielter Anti-Autofahrerpolitik ins Abseits manövriert. Immer mehr Autoverbotszonen, Parkplatzvernichtung, Parkgebührenabzocke und unsinnige Einspurigkeit. All das führt zu einer Verschärfung der Lage. Dieser Mann verkennt in seiner ideologischen Blindheit die Liebe der Deutschen zum Auto. Ein Blick auf die Zulassungszahlen würde helfen. Ein Verkehrssenator hat die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu vertreten. Die hochgepriesene Mobilitätswende führt in eine grüne Sackgasse!“

Quelle: AfD Deutschland