BSW-Generalsekretär kündigt deutliches Mitgliederwachstum an

Das BSW will in den kommenden Monaten deutlich mehr Mitglieder aufnehmen. Das kündigte BSW-Generalsekretär Christian Leye am Sonntag beim Bundesparteitag in Bonn an. "Wir werden im Laufe diesen Jahres deutlich anwachsen", sagte er. Man erwarte "viele Hunderte von neuen Mitgliedern".

Das sei "die richtige Entscheidung". Zugleich verteidigte Leye die bisherige restriktive Aufnahmepraxis. "Es war im ersten Jahr nicht anders möglich", sagte er. Man habe keine Wahl gehabt, diesen Weg anders erfolgreich gehen zu können. "Die Krisen unserer Zeit, der Druck auf unsere junge Partei und die fehlenden Ressourcen haben ein entschlossenes Vorgehen nötig gemacht", sagte er.



Zugleich bekräftigte Leye die Medienkritik, die zuvor auch bereits Parteichefin Amira Mohamed Ali geäußert hatte. "Es scheint in diesen Tagen ein Hobby bei manchen Journalisten zu sein, das BSW runterzuschreiben", sagte er. Auch bei Einladung zu Kanzlerduellen und Formaten zu Spitzenkandidaten scheine "manchmal ein bisschen Willkür dabei zu sein". Quelle: dts Nachrichtenagentur