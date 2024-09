Gabriel fordert von Parteien der Mitte "Wende" in Migrationspolitik

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel die Parteien der politischen Mitte zu einer "Wende" unter anderem in der Migrations- und Wirtschaftspolitik aufgerufen.

"Ein Weiter so darf es für keine der Parteien der demokratischen Mitte mehr geben", sagte Gabriel dem "Tagesspiegel". "Es braucht eine wirkliche Wende in zentralen Politikfeldern wie der Migrationspolitik, der Energie- und Wirtschaftspolitik und einen handlungsfähigen Staat, der die Grundlagen unseres demokratischen Rechtsstaates auch tatsächlich durchsetzt."

Die Landtagswahlen vom Sonntag seien "eine Zäsur", sagte Gabriel. "Ausweichen, relativieren, Durchhalteparolen reichen nicht. Die demokratische Mitte ist nicht nur geschwächt, sie wird getrieben und wirkt hilflos. Getrieben einerseits von einer rechtsextremen Partei, die in der Alltagskultur Ostdeutschlands offenbar weit stärker verankert ist als ihre demokratischen Wettbewerber. Und getrieben von einer national-bolschewistischen Partei, deren Führungspersonal es geschafft hat, nach der SPD die Linkspartei zu spalten."



Gabriel forderte speziell seine eigene Partei zu einer programmatischen "Wende" auf. Die SPD habe in den letzten Wahlen "immer in alle Richtungen verloren, weil sie in den Augen ihrer früheren Wähler ihre Identität verloren hat", sagte Gabriel. Oftmals werde die SPD "nur noch als reine Funktionspartei" wahrgenommen, die man gelegentlich brauche, um für andere Parteien die Mehrheit zu sichern. "Immer seltener wird sie als eigenständige Kraft wahrgenommen", sagte der ehemalige Außenminister und Vizekanzler: "Wenn die deutsche Sozialdemokratie das ändern will, muss auch sie in wichtigen Politikfeldern eine Wende vollziehen." Gabriel sagte weiter: "Eigentlich braucht die SPD ein neues 'Godesberg', um ihre Programmatik an einer sich rasant wandelnden Welt anzupassen und Ideen zu entwickeln, wie sie für die arbeitende Mitte der Gesellschaft wieder Sicherheit im Wandel schaffen kann."

Quelle: dts Nachrichtenagentur