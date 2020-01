Sonntagsfrage: Leichter Anstieg für SPD und Grüne

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 24 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die SPD und AfD würden sich jeweils 14 Prozent entscheiden.

Die Linke käme auf 8 Prozent der Stimmen, ebenso die FDP. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 40 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 9. Januar 2020 gewinnen SPD und Grüne je einen Prozentpunkt, die Union und FDP verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Der Stimmenanteil für AfD und Linke bleibt unverändert.

Studieninformation

Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des ARD Morgenmagazins. Befragt wurden vom 21. bis 22. Januar 1.043 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5 Prozent) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden. Die Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 24. Januar 2020, veröffentlicht.

Die Fragen im Wortlaut:

1. Welche Pläne haben Sie für den diesjährigen Sommerurlaub? Werden Sie in Deutschland, im europäischen Ausland oder in einem Land außerhalb Europas Urlaub machen? Oder werden Sie nicht verreisen? (Mehrfachnennung möglich)

2. Wenn Sie einmal an die nach Europa kommenden Flüchtlinge denken: Soll Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen, weniger Flüchtlinge aufnehmen oder in etwa so viele Flüchtlinge aufnehmen wie derzeit?

3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?

