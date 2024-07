Am Set: Publikumsdiskussion mit Björn Höcke (AfD)

Björn Höcke! Kaum ein Politiker Deutschlands hat eine solch polarisierende Wirkung wie er. Für die einen ist er der Teufel, für die anderen der Messias. Die AfD hat bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September 2024 beste Aussichten, die stärkste Kraft zu werden. Für eine absolute Mehrheit wird es wohl nicht reichen. Dies berichtet der Sender "apolut".

Weiter berichtet apolut: "Insofern wird es für Björn Höcke schwer werden, eine Regierungskoalition zu bilden, die ihn zum Ministerpräsidenten wählt – es sein denn, die “Blockparteien” bauen ihre errichteten Brandmauern zurück.

Paul Brandenburg hat Björn Höcke in Erfurt interviewt. Es ist ein faires Interview, in dem auch der AfD-Politiker einmal die Möglichkeit erhält, seine Positionen, Ziele und Visionen im medialen Raum zu äußern. Den Link zum Interview finden Sie unter dem Anmoderationstext.

Auch das Publikum durfte sich an dem Abend noch äußern und kritische Fragen stellen. Herausgekommen ist dabei eine derart offene und ehrliche Gesprächsatmosphäre, wie man sie sich eigentlich in den großen Leitmedien wünscht. Auf klare Fragen folgten ebenso klare Antworten. Aber sehen Sie am besten selbst!

Link zum Interview von Paul Brandenburg mit Björn Höcke: https://www.youtube.com/watch?v=AvypyxHdUyA

