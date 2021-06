Ökonom Raffelhüschen erwartet Rentenbeitrag von 28 Prozent

Angesichts steigender Rentenausgaben warnt der Ökonom Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg die Deutschen vor stark steigenden Beitragssätzen für die Rentenversicherung. "Das Rentensystem steht vor dem Ruin", sagte Raffelhüschen der "Bild".

Raffelhüschen bekräftigte: "Die Bundesregierung kann jetzt nur noch zwischen Pest und Cholera wählen: Entweder hebt sie die Beitragssätze für die Rentenkasse auf fast 28 Prozent an. Oder der Bundeszuschuss muss extrem wachsen." Dieser würde dann künftig nicht mehr nur ein Drittel des gesamten Haushaltes ausmachen, sondern fast die Hälfte, so Raffelhüschen zu "Bild". Die Conclusio des Wissenschaftlers: "Wie auch immer sich die Politik entscheidet: Am Ende wird uns das Rentensystem um die Ohren fliegen." Experten erwarten dies wegen einer Überalterung der Gesellschaft schon seit Jahrzehnten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur