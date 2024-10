FDP fürchtet wachsenden Antisemitismus in Deutschland

Nach den teils gewaltsamen Ausschreitungen im Nachgang von Pro-Palästina-Protesten in Berlin hat FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai vor einem wachsenden Judenhass in Deutschland gewarnt. "Die gewalttätigen Ausschreitungen pro-palästinensischer Aktivisten gestern Abend - am Jahrestag des bestialischen Angriffs der Hamas auf Israel - sind beschämend", sagte Djir-Sarai am Dienstag dem Nachrichtenportal "T-Online".

"Sie stehen für den geballten Antiisraelismus und Antisemitismus der linken Szene und des islamistischen Spektrums."



Sollten "Politik und Staat hier nicht endlich entschlossen vorgehen", werde die Lage für Juden "in unserem Land immer feindseliger und bedrohlicher", so Djir-Sarai weiter. "Polizei und Justiz müssen so gut ausgestattet sein, dass linke, islamistische sowie rechte Antisemiten schnell und hart bestraft werden können."



Hier seien insbesondere die Länder in der Verantwortung, sagte er. "Ansonsten wird das Gift des Antisemitismus unsere Gesellschaft letztlich von innen zerstören." Quelle: dts Nachrichtenagentur