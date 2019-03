Kölner SPD-Politiker Martin Börschel bedauert Vorgehen in der Stadtwerke-Affäre

Er sei sich seiner Sache sicher gewesen, weil alle politischen Gegner beteiligt gewesen seien und ihr Einverständnis signalisiert hätten. "Da war mein Instinkt wohl weg", sagte Börschel. Er ärgere sich sehr und es tue ihm leid, dass er Menschen enttäuscht habe. Börschel gab am Mittwoch seinen vollständigen Rückzug aus dem Kölner Stadtrat bekannt. Sein Mandat im nordrhein-westfälischen Landtag will er aber behalten. Auch seinen Posten als Verwaltungsratschef der Sparkasse Köln Bonn sowie seinen Sitz im Aufsichtsrat der Rhein-Energie wird er weiterhin ausüben. Börschel hatte sich bereits Ende Juni 2018 als Fraktionsvorsitzender zurückgezogen. Er sollte im April 2018 zum Hauptgeschäftsführer der Stadtwerke gewählt werden, allerdings ohne Ausschreibung und transparentes Verfahren, was damals in die Stadtwerke-Affäre mündete.