Dirschauer (SSW): Wir brauchen eine echte Kita-Fachkräfte-Initiative!

Zu den Ergebnissen aus dem Ländermonitoring zur frühkindlichen Bildung der Bertelsmann Stiftung erklärt der kitapolitische Sprecher der SSW-Landtagsfraktion, Christian Dirschauer: Sollte uns die frühkindliche Bildung nicht mehr wert sein als „deutlich unter dem Bundesdurchschnitt“? Die Ergebnisse der Studie zeigen zwar einen Anstieg beim Anteil der pädagogischen Fachkräfte in Schleswig-Holsteins Kitas, jedoch darf dieser nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Quote an sich immer noch viel zu niedrig ist."

Dirschauer weiter: "Damit wird genau das deutlich, was wir als SSW schon lange fordern: Wir brauchen endlich eine echte Fachkräfte-Initiative für unsere Kitas. Wir müssen mehr tun, um motiviertes und gut ausgebildetes Personal zu gewinnen. Ein attraktives Arbeitsumfeld ist dafür die beste Werbung – und dieses gilt es, durch gute Strukturen zu schaffen. Denn unseren Kleinsten sind wir eine Kita schuldig, in der sie täglich gut betreut, gesehen und gefördert werden. Und das will gelernt sein." Quelle: SSW