Nach Lindner-Vorstoß: Verbraucherschützer gegen Anhebung der Pendlerpauschale

Verbraucherschützer sind gegen den Vorstoß von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner für eine Anhebung der Pendlerpauschale. "Jeder Cent mehr Pendlerpauschale nützt vor allem Haushalten mit hohem Einkommen, weil der individuelle Steuersatz für die Höhe des Nachlasses entscheidend ist. Wer keine Einkommensteuer zahlt, geht sogar oft leer aus", sagte Marion Jungbluth, Mobilitätsexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Jungbluth weiter: "Sozial gerechter wäre ein einkommensunabhängiges Mobilitätsgeld: Die Entlastung wäre unabhängig vom individuellen Steuersatz und würde bei allen Pendelnden gleich ankommen."

Lindner hatte am Dienstag eine deutliche Anhebung der Pendlerpauschale vorgeschlagen, um Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, für höhere Spritpreise zu entlasten. "Statt täglich neue Vorschläge in den Ring zu werfen, sollte die Bundesregierung dafür sorgen, dass Verbraucher substanziell entlastet werden. Vor allem die, bei denen es in der Preiskrise im Portemonnaie eng wird", sagte Jungbluth dazu.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)