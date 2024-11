FDP-Fraktionsvize Jensen stärkt Lindner nach Ausstiegsplan-Kritik

Vor dem Hintergrund von Medienberichten über eine angebliche Planung der Liberalen zum Ausstieg aus der Ampel hat die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gyde Jensen Parteichef Christian Lindner den Rücken gestärkt.

"Politik ist für jede Partei ein kontinuierlicher Abwägungsprozess, und selbstverständlich werden unterschiedliche Handlungsszenarien geprüft - insbesondere, wenn die Differenzen zwischen den Koalitionspartnern so groß sind", sagte Jensen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).



"Politische Entscheidungen sind niemals impulsiv, besonders nicht in einer Demokratie innerhalb einer Partei, wo solche Entscheidungen niemals alleine getroffen werden." Auch die SPD habe sich intensiv mit verschiedenen Szenarien auseinandergesetzt. "Dass Christian Lindner ordentlich vorbereitet in Gespräche mit den Koalitionspartnern geht, ist Anspruch und Zeugnis seiner Professionalität zugleich."



Jensen reagierte damit auf Medienberichte, wonach die FDP im Herbst einen Ausstieg aus der Koalition besprochen oder sogar beschlossen haben soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur