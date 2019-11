Umfrage: 59 Prozent trauen keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland lösen zu können

59 Prozent der Bundesbürger - so viel wie noch nie in diesem Jahr - trauen keiner Partei zu, "mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden".

17 Prozent setzen unverändert ihr Vertrauen in die Union, 4 Prozent in die SPD. 10 Prozent vertrauen der politischen Kompetenz der Grünen (minus zwei Prozentpunkte im Vergleich zu den Vorwochen), der Kompetenz allen übrigen Parteien zusammen ebenfalls 10 Prozent. Datenbasis: Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 11.11. - 15.11.2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Quelle: Mediengruppe RTL Deutschland (ots)



Anzeige: