Strack-Zimmermann lässt Wahl von der Leyens weiter offen

Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann lässt weiterhin offen, ob sie und ihre Parteikollegen am Donnerstag für eine Wiederwahl Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin stimmen werden.

"Das werden wir morgen entscheiden", sagte Strack-Zimmermann am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. Die FDP-Abgeordneten hätten von der Leyen jüngst in einem Brief gebeten, einige Fragen zu beantworten, bislang gebe es darauf allerdings keine Antwort.



Zwischen der CDU-Politikerin und der Liberalen-Fraktion habe es zwar konstruktive Gespräche gegeben, "aber die entscheidenden Dinge hat sie nicht beantwortet". So habe die Kommissionspräsidentin nicht versprechen können, keine europäischen Gemeinschaftsschulden zu machen und das Verbrenner-Aus 2035 zurückzunehmen, sagte Strack-Zimmermann.

Quelle: dts Nachrichtenagentur