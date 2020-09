Altmaier erwartet trotz anhaltender Pandemie bessere Wirtschaftsdaten

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich trotz der anhaltenden Pandemie optimistisch geäußert, dass die Wirtschaft bereits im laufenden Quartal wieder anzieht. "Es sieht gut aus: Im Augenblick korrigieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen nach oben", sagte Altmaier der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Der Abschwung werde in diesem Jahr nicht ganz so stark ausfallen, wie man ursprünglich habe befürchten müssen. Altmaier betonte: "Wir sehen bereits im laufenden dritten Quartal, dass sich die Auftriebskräfte in der Wirtschaft durchsetzen." Der Wirtschaftsminister verwies zudem auf die Schuldenbremse im Grundgesetz und sagte: "Dahin wollen wir so schnell wie möglich zurück."



Quelle: Rheinische Post (ots)