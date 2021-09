Beatrix von Storch im Wahl-Interview

Nur noch wenige Tage trennen uns von der so wichtigen Bundestagswahl 2021. Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch war am Dienstag zu Gast in der TV.Berlin-Sondersendung „Wahl 21 – Bundestag“ und erklärte, welche grundlegenden politischen Kurskorrekturen die AfD vornehmen möchte.

Hier können Sie sich das Interview im Video anschauen: Quelle: AfD Deutschland