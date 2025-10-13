Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bundesregierung blickt verhalten optimistisch auf Gaza-Friedensplan

Bundesregierung blickt verhalten optimistisch auf Gaza-Friedensplan

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 12:41 durch Sanjo Babić
Die Bundesregierung (BReg)
Die Bundesregierung (BReg)

Von Bundesregierung.Der ursprünglich hochladende Benutzer war LSDSL in der Wikipedia auf Deutsch.Later version(s) were uploaded by Schuhpuppe in der Wikipedia auf Deutsch. - http://styleguide.bundesregierung.de/Übertragen aus de.wikipedia nach Commons.(Originaltext: extrahiert aus: [1]), Gemeinfrei, Link

Die Bundesregierung sieht im Gaza-Plan eine „historische Chance“, berichten ZDFheute und dpa; Berlin will Partner für Umsetzung gewinnen. Außenminister Wadephul drängt auf konkrete Schritte – von Geisel-Freilassung bis Aufbau ziviler Strukturen.

In Regierungskreisen heißt es, Priorität hätten Sicherheit Israels, humanitäre Versorgung und ein tragfähiger Governance-Ansatz für Gaza. Europa soll beim Wiederaufbau federführend mitfinanzieren, die USA Sicherheitsgarantien flankieren. Kritik richtet sich gegen unklare Mandate einer möglichen Mission.

Berlin rechnet mit Haken und Ösen – etwa bei der Entwaffnung militanter Gruppen und beim Grenzregime. Entscheidend seien überprüfbare Meilensteine und internationale Geschlossenheit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte umarmt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige