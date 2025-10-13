Bundesregierung blickt verhalten optimistisch auf Gaza-Friedensplan

Die Bundesregierung sieht im Gaza-Plan eine „historische Chance“, berichten ZDFheute und dpa; Berlin will Partner für Umsetzung gewinnen. Außenminister Wadephul drängt auf konkrete Schritte – von Geisel-Freilassung bis Aufbau ziviler Strukturen.

In Regierungskreisen heißt es, Priorität hätten Sicherheit Israels, humanitäre Versorgung und ein tragfähiger Governance-Ansatz für Gaza. Europa soll beim Wiederaufbau federführend mitfinanzieren, die USA Sicherheitsgarantien flankieren. Kritik richtet sich gegen unklare Mandate einer möglichen Mission.

Berlin rechnet mit Haken und Ösen – etwa bei der Entwaffnung militanter Gruppen und beim Grenzregime. Entscheidend seien überprüfbare Meilensteine und internationale Geschlossenheit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



