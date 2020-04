Kanzleramtschef glaubt nicht an fünfte Amtszeit Merkels

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat Spekulationen, wonach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Coronakrise eine fünfte Amtszeit anstreben könnte, eine Abfuhr erteilt.

"Ich glaube, dass es überhaupt keine Zeit ist, über so etwas zu diskutieren", sagte er am Montag in der Sendung "Frühstart" der RTL/n-tv-Redaktion. "Sie hat gesagt, dass es ihre letzte Amtszeit ist und ich glaube, daran hat sich nichts geändert", fügte Braun hinzu. Merkel hatte bereits Ende Oktober 2018 bekannt gegeben, bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 nicht mehr kandidieren zu wollen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur