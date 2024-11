Spahn pocht nach US-Wahlausgang auf Neuwahlen in Deutschland

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende, Jens Spahn (CDU) fordert angesichts des wahrscheinlichen Sieges von Donald Trump Neuwahlen in Deutschland. "Die Ampel ist in der Auflösung", sagte Spahn den Sendern RTL und ntv am Mittwoch.

Der CDU-Politiker fragte, wer eigentlich nach Washington fahren und glaubhaft ein starkes Deutschland gegenüber Donald Trump vertreten solle. "Niemand", sagte er. Deswegen sei es das Beste für das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA, wenn man schnell zu einer neuen Regierung käme. "Wenn die Ampel das Ganze beendete, wir Wahlen haben und ein künftiger starker Kanzler dann auch mit Donald Trump, idealerweise auf Augenhöhe und mit klaren Konzepten, verhandeln kann", sagte der CDU-Politiker. "Aus dieser Ampel sehe ich niemanden, der das könnte."



Spahn wirft der Bundesregierung vor, sich zu stark für die Demokraten ausgesprochen und deutschen Interessen damit geschadet zu haben. "Eine deutsche Bundesregierung muss mit jedem US-Präsidenten sprechfähig sein, belastbare Kontakte haben", sagte er. Die deutsche Sicherheit und der deutsche Wohlstand hingen von den USA ab. "Insofern war das sehr, sehr fahrlässig, sich da so in den Wahlkampf zu begeben", sagte Spahn. Quelle: dts Nachrichtenagentur