AfD-Chef über Berührungspunkte mit den Linken: Überschneidungen bei Corona, Sozialem, Russland, Medien

AfD-Chef Tino Chrupalla staunt regelmäßig über politische Überschneidungen zwischen AfD und Linkspartei. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Parteivorsitzende auf die Frage, ob ihn die Ähnlichkeiten bei Inhalten wie Russland, Corona und der Medienkritik nicht überrasche, mit "Ja". Darüber hinaus gebe es Überschneidungen "gerade im sozialen Bereich",sagte Chrupalla weiter.

Ähnlich sieht es in der Außenpolitik aus. Die AfD vertrete eine Meinung, die viele Menschen im Land teilten: "Russland gehört zu Europa, und Frieden in Europa kann es nur mit und nicht gegen Russland geben. Wenn die Linken das auch so sehen, finde ich das gut", erklärte der AfD-Vorsitzende. Es spreche auch nichts dagegen, dass aus beiden Parteien die Ausrichtung der Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert werde. "Viele Abgeordnete sind für unsere Grundrechte auf die Straße gegangen. Warum nicht?"

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)