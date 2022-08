Der Narr spricht wahr: Martin Sonneborn (DIE PARTEI) sieht Neubewertung Hitlers – wegen dessen Krieg im Osten

Weiter berichtet RT DE: "Er gilt als der große Politik-Clown im EU-Parlament und trifft mit seinen Aussagen öfter ins Schwarze als manch einer der sich als bürgerlich ausgebenden Politiker der ehemaligen Volksparteien. Im Sommerinterview mit Telepolis offenbart der DIE PARTEI -Vorsitzende Martin Sonneborn wieder einmal seinen ganz speziellen Humor.

Dabei gibt er wenig auf seine eigene Diensttauglichkeit, erwidert aber auf die Frage "Hätten wir Russland damals über die Flanke angreifen sollen?" mit einer satirischen Breitseite gegen die heutige Russophobie zahlreicher EU-Politiker in Brüssel:

"Wichtig ist, dass wir überhaupt angegriffen haben. Ich gehe davon aus, dass in der aktuellen Situation auch Hitler ganz neu bewertet wird, schließlich hat er gegen die Russen gekämpft. Sieht so aus, als wären Teile der Öffentlichkeit gerade dabei, Willy Brandt auf den Platz von Adolf Hitler zu schubsen und umgekehrt."

Mit Blick auf die Aufrüstung und die mögliche Anschaffung eines Flugzeugträgers zeigt Sonneborn den ganzen Irrsinn der aktuellen deutschen Politik auf, er meint:

"Wenn wir schon wahnwitzige 100 Milliarden in Militärtechnik investieren, statt in Sozialsysteme und Infrastruktur, dann doch bitte nicht in deutsch-französische Projekte. Die Ampel kauft lieber in Amerika: atomwaffenfähige Flugzeuge, Frackinggas, genmanipuliertes Soja."