AfD: Merkel will Bürgern das Zugfahren verbieten!

Journalisten sehen es als „das letzte Muskelspiel der Bundeskanzlerin vor der Wahl“: Angela Merkel zeigt einmal mehr ihre autoritären Gesellschafts- und Politikvorstellungen und möchte nun auch noch in Zügen und bei Inlandsflügen die „3G-Regel“ einführen. Damit dürfte nur noch mit der Bahn fahren, wer nachweisen kann, dass er entweder geimpft, getestet oder genesen ist. Dies berichtet die AfD unter Berufung auf einen Bericht der "BILD".

Weiter berichet die AfD: In der Praxis würde das also in vielen Fällen heißen: Ungeimpfte, die sich keinen Corona-Test leisten können, können nicht zur Arbeit fahren und ihre Verwandten nicht besuchen. Es ist ein weiterer, unfassbarer Angriff auf den Rechtsstaat.

Gegen diesen Angriff regt sich nun aber zunehmend Kritik. Die Gewerkschaft der Polizei sieht kein ausreichendes Personal für absurde Impfpass-Kontrollen im Zug, Virologen wie Hendrik Streeck zerreißen den Vorschlag in der Luft. Sogar Unions-Politiker wie Friedrich Merz kritisieren die Pläne der CDU-Kanzlerin mitten im Bundestagswahlkampf als „einigermaßen lebensfremd“. Offensichtlich möchte die CDU gerne unter die 20-Prozent-Marke rutschen. Es wäre mehr als verdient. Vor allem aber: Vorschläge wie diese zeigen, dass man bei der Bundestagswahl unbedingt beide Kreuze bei der AfD machen sollte. Nur so kann man den realitätsfremden Corona-Fanatikern in der Bundesregierung deutlich machen, dass es so nicht weitergehen darf – und dass wir uns diese dreiste Volkserziehung keinesfalls bieten lassen.

Quelle: AfD Deutschland