Mützenich sieht Rede im Bundestag als "größte Kraftanstrengung"

Reden im Bundestag sind für SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach eigenen Worten die größte Kraftanstrengung in seiner Parlamentsarbeit. "Die Architektur des Bundestags, rechts die den Redner überragende Regierung, links die Bundesratsbank, der Blick in den riesigen Saal wie eine Front - das entspricht nicht meiner Vorstellung von einer parlamentarischen Gemeinschaft", sagte Mützenich dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Er habe sich von der Hauptschule hochgearbeitet und sei mit viel Einsatz, aber auch Glück in der Politik nach oben gekommen. "Wenn ich vorn allein am Pult stehe und eine Rede halte, ist das die größte Kraftanstrengung", erklärte der Sozialdemokrat. Er würde eine solche Rede lieber aus den Reihen seiner Fraktion halten und in Richtung des Bundestagspräsidiums sprechen. "Eher so, wie es die Briten machen. Ich würde mich sicherer, aber auch freier fühlen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur