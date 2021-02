Schiffers: "Kinder sind keine Infektionstreiber!"

Fast jedes dritte Kind leidet seit Beginn der Corona-Krise vor einem knappen Jahr unter psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste haben zugenommen, auch depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden sind verstärkt zu beobachten. Zu diesem Ergebnis kommt die COPSY-Studie (Corona und Psyche) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

Es handelt sich um die bundesweit erste Untersuchung und international um eine der wenigen Längsschnittstudien ihrer Art. Dazu sagt der kinder- und jugendpolitische Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion, Jan Schiffers: „Die Schul- und Kitaschließungen in der Corona-Krise, verbunden mit sozialer Distanzierung, haben jetzt schon weitreichende Folgen, und es besteht die reale Gefahr, dass unsere Kinder zu einer verlorenen Generation werden. Einerseits fehlt ihnen der soziale Umgang mit Freunden sowie pädagogische Förderung, und andererseits wird ihnen das Recht auf Bildung genommen. Darüber hinaus haben diese knallharten Maßnahmen gegenüber Kindern auch Auswirkungen auf die seelische Gesundheit der Kinder.

Man kann nur hoffen, dass die Schädigungen unserer Kinder nicht irreparabel sind, und dass sie nach diesem coronisierten Wahnsinns-Jahr bald wieder ein normales Leben führen können! Dazu gehört unbedingt die sofortige vollständige Öffnung der Kindertageseinrichtungen sowie der Schulen – und das unter normalen Bedingungen, wie vor der Corona-Krise. Kinder sind keine Infektionstreiber. Das sollte endlich auch vom Möchtegern-Sonnenkönig Söder zur Kenntnis genommen werden.“

Der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, ergänzt: „Aus sozialpädagogischer Sicht ist die Situation für viele Kinder katastrophal. Vor allem Kinder aus sozial schwächeren Familien haben es schwer. Und dann gibt es auch noch Familien, die in normalen Zeiten Hilfe bei der Erziehung bekommen. Dies geschieht derzeit jedoch nur in sehr eingeschränktem Maße, was schlimmstenfalls zu akuten Gefährdungen des Kindeswohls führt. Die meisten Verdachtsfälle solcher Gefährdungen werden durch Pädagogen in Schulen oder Kindergärten gemeldet, die aber mittlerweile seit sieben Wochen wieder geschlossen sind.

Wenn Ministerpräsident Söder weiter mit dieser Radikalität die Sorgen und Ängste der Kinder beiseite wischt, wird das verheerende Folgen haben! Kinder sind keine Infektionstreiber und haben ein Recht auf Freiheit, Bildung und Unversehrtheit. Die Würde des Menschen ist unantastbar, und Kinder sind unser köstlichstes Gut, wie es in der Bayerischen Verfassung steht.

Daher fordern wir, den Schul- und Kitalockdown sofort zu beenden. Die teilweisen Öffnungen ab dem 22. Februar sind keinesfalls ausreichend. Die Kinder und Jugendlichen wollen keine ’neue Normalität‘, sondern sie wollen ihr normales Leben wie in der Zeit vor Corona zurück.“

Quelle: AfD Deutschland