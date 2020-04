SPD-Fraktionschef Kutschaty wirft NRW-Landesregierung "absoluten Irrlauf" im Krisenmanagement vor

SPD-Landesfraktionschef Thomas Kutschaty hat der NRW-Landesregierung grobe Fehler im Krisenmanagement vorgeworfen. "Die Schulministerin und der Familienminister haben den Eindruck erweckt, als würden die Schulen und Kitas nun ab sofort öffnen. Das war ein absoluter Irrlauf der Landesregierung", sagte der Oppositionsführer im Landtag der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Dieses Hin und Her habe für Verwirrung gesorgt und nicht für Vertrauen. "Auch bei der Soforthilfe für die Wirtschaft hat die Landesregierung grobe Fehler gemacht", kritisierte der frühere NRW-Justizminister. In 15 Bundesländern habe dies funktioniert, nur in NRW nicht.

Quelle: Rheinische Post (ots)