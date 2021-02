Podolay: Lockdown beenden, um psychische Erkrankungen einzudämmen!

Das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung (DPtV) unter ihren Mitgliedern ergab, dass die Nachfrage nach psychotherapeutischer Beratung extrem angestiegen ist. Aus den Antworten von fast 4700 Teilnehmern geht hervor, dass die Zahl der Anfragen nach psychotherapeutischer Beratung im Januar im Vorjahresvergleich um fast 41 Prozent zugenommen hat.

In den Privatpraxen hat der Andrang sogar um 61 Prozent zugelegt. Dazu erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Paul Podolay, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit: „Die psychotherapeutischen Praxen werden überrannt, Hilfesuchende müssen monatelang auf einen Behandlungsplatz warten und die Therapeuten stoßen an ihr Limit.

Das, was von der Regierung so lange versucht wurde kleinzureden und unter den Teppich zu kehren, schlägt jetzt mit voller Wucht zurück. Der ‚Wellenbrecher-Lockdown‘ führt zu einer Flut an psychischen Neuerkrankungen und Auffälligkeiten in der Bevölkerung. Aber auch der Zustand derjenigen die bereits vor der Krise erkrankt waren, verschlechtert sich dramatisch.

Kinder scheinen die größten Verlierer der Krise zu sein: Die neue Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ergibt, dass jedes dritte Kind eine psychische Auffälligkeit zeigt, die im Zusammenhang mit der Pandemie steht. Wir müssen diese unsichtbare Welle stoppen und den Lockdown sofort beenden.“

Quelle: AfD Deutschland