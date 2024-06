SSW will Bürgermeister Brüggemann verlängern

Der SSW in Flensburg spricht sich für eine weitere Amtsperiode für Bürgermeister Henning Brüggemann aus. „Henning Brüggemann macht einen guten Job. Wir sehen keinen Anlass, ihn im Verwaltungsvorstand abzulösen “, erklärt der SSW-Kreisvorsitzende Lars Erik Bethge.

„Henning Brüggemann hat in den letzten 17 Jahren als Kämmerer der Stadt Flensburg maßgeblich zur ökonomischen Stabilität und nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt beigetragen. In einer Zeit, in der viele Kommunen mit finanziellen Engpässen kämpfen, hat er gezeigt, dass er in der Lage ist, eine stabile und vorausschauende Finanzpolitik zu betreiben.

Gleichzeitig hat er die Entwicklung der Stadt und das Leben der Menschen in Flensburg im Blick gehabt. Durch seine verbindliche, transparente und lösungsorientierte Art ist er ein guter Sparringspartner für die ehrenamtliche Kommunalpolitik. Das brauchen wir auch weiterhin“, so Bethge.



Da Brüggemann in naher Zukunft voraussichtlich die einzige Person im Verwaltungsvorstand sei, die über langjährige Erfahrung an der Spitze der Flensburger Verwaltung verfüge, stehe er auch für die dringend benötigte Kontinuität, so der SSW-Vorsitzende. Dies sei nur noch ein Argument dafür, auf eine Ausschreibung der Stelle zu verzichten.



Die 6-jährige Amtsperiode des Kämmerers läuft um den Jahreswechsel aus, Henning Brüggemann wurde erstmals 2007 zum Bürgermeister gewählt.

Quelle: SSW