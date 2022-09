Sozialverband: Politiker sollten Energiespartipps sein lassen: "Niemand verplempert Energie"

Der Sozialverband VdK hat Politiker aufgefordert, sich mit Energiespartipps an die Bevölkerung zurückzuhalten. "Das bringt Pflegebedürftigen und älteren Menschen nichts", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Sie fügte hinzu: "Es suggeriert, dass alle Menschen in Deutschland in Saus und Braus und in großer Verschwendung leben." Das könne sie für viele der 2,16 Millionen Mitglieder im VdK absolut nicht bestätigen. Die Verbandspräsidentin sagte: "Wie man eine Heizung runterdreht, weiß jeder, das muss kein Politiker zeigen." Niemand mit wenig Geld verplempere Energie, Pflegebedürftige drehten nicht die Heizung bei geöffnetem Fenster auf, und keine arme Rentnerin lasse die Spülmaschine mit einem Teller drin laufen.

Zuletzt hatte etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Spartipps gegeben. Der Grünen-Politiker hatte den Waschlappen statt der warmen Dusche empfohlen und öffentlichkeitswirksam den Thermostat an der Heizung runtergedreht, um zu zeigen, wie man Energie sparen kann.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)