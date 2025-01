Hans-Jürgen Goßner MdL: Unsicherheitsland Baden-Württemberg – Was macht der Innenminister?

„Die Narren und Hästräger sind schon auf unseren Straßen unterwegs und lange wird es nicht mehr dauern bis zum Höhepunkt der Fassenacht: Innenminister Strobl stellt seinen Sicherheitsbericht vor!“ Mit diesen Worten begann der sicherheitspolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Jürgen Goßner MdL die Aktuelle Debatte zum Thema Sicherheit in Baden-Württemberg.

Goßner weiter: „Im Gruppenbild mit Dame werden wir mal wieder aufgeklärt werden, im sichersten Land zu leben, und um unglaublich wie viel die Sicherheit gestärkt und das Sicherheitsgefühl gesteigert wurde. Vorab betont: die Sicherheitsberichte sind die hiesige Form der Kriminalitätsstatistik und als solche amtliche Publikationen, deren sicher beträchtliche Kosten vom Staat getragen werden. Sie bilden nur einen Ausschnitt der Gesamtkriminalität ab, weil die Bürger für zu blöd gehalten werden, die Gesamtstatistik zu verstehen. Trotzdem ist das Resümee verheerend.“

Was Herr Kusterer aber ebenso verschweigt wie Sie und alle Medien außer der AfD: Diese Kriminalitätskatastrophe ist in einer schrumpfenden deutschen Bevölkerung fast einzig und allein auf zugewanderte Verbrecher, Irre, Terroristen und Taugenichtse zurückzuführen“, erklärt Goßner. „Die Kategorie der Asylbewerber/Flüchtlinge ist in allen Statistiken auf vielen Kriminalitätsfeldern derart überrepräsentiert, dass sogar der Sicherheitsbericht von dieser polizeilichen Kategorie weitgehend gesäubert wurde. Dafür verantwortlich sind Ihre alte Mentorin Merkel und natürlich Sie, weil Sie ihr nie in den Arm gefallen sind. Stattdessen lenken Sie seit Jahren mit dem Popanz von der rechten Gefahr von den realen Gefahren ab. Ihr Abschiebeversagen und Ihre Untätigkeit haben Baden-Württemberg zu einem Unsicherheitsland gemacht.“

Quelle: AfD BW