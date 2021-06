AfD: Sozialleistungen für die wirklichen Bedürftigen vorhalten

Es ist ein Symbol für die völlige Überforderung von Staat und Sicherheitsbehörden: Der Al-Zein-Clan, der rund 400.000 Euro Sozialleistungen abkassiert haben soll, residiert gemütlich in einer Villa im Wert von rund einer Million Euro. Nach einer Razzia und darauffolgender Beschlagnahmung der Villa wegen Geldwäsche-Verdachts darf die Familie zunächst wieder in das Luxusdomizil einziehen. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Dem Clan werden 227 Tatverdächtige und 441 mutmaßliche Straftaten zugeordnet. In einer Zeit, in der die abgehobene Merkel-Regierung allen Ernstes über eine Rente mit 68 diskutiert, hat der Vorgang einen bitteren Beigeschmack. Viel zu zahm agiert die Politik seit Jahren und Jahrzehnten gegenüber Clans, rechtsfreien Räumen und kriminellen Strukturen. Wir brauchen endlich politische Rückendeckung für die Polizei, mehr Personal und bei Vorliegen einer ausländischen Staatsbürgerschaft konsequente Abschiebungen! Dann können Sozialleistungen auch wieder angemessen für die wirklich Bedürftigen bereitgestellt werden. Bild.de: „Hier zieht der Clan wieder in die Villa ein.“ Quelle: AfD Deutschland