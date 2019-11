Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sieht gute Grundlage für bundesweites Bündnis mit den Grünen

Während sich Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder auf dem CDU-Parteitag in Leipzig die Grünen vornahm und vor deren, seiner Meinung nach linken Programm warnte, sieht der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther eine gute Grundlage für seine Partei, nach der kommenden Bundestagswahl mit den Grünen ein Bündnis zu schmieden.

"Mit vernünftigen Menschen in der grünen Partei kann man gut zusammen regieren - wir stellen dies ja in den Bundesländern unter Beweis", so Günther im Fernsehsender phoenix (Samstag, 23. November). Es gebe zwar inhaltlich Trennendes, aber eben auch keine unüberwindbaren Hürden. Ausdrücklich lobte Günther Grünen-Parteichef Robert Habeck. "Er wäre jemand, mit dem man gut auch auf Bundesebene regieren kann."



Die CDU habe gerade in den Städten große Probleme Wähler zu binden, und könne in diesem Zusammenhang von den Grünen lernen. "Sie führen zwar Debatten über Inhalte, leisten sich aber keine Flügelkämpfe mehr", meinte der CDU-Politiker. Der Streit bei den Grünen, den man früher gewohnt gewesen sei, gehöre offenbar der Vergangenheit an. "Sie machen mit Fröhlichkeit Politik und wollen Menschen nicht mehr erschrecken. Das ist etwas, was man reflektieren muss, da sie darin ausgesprochen erfolgreich sind", empfahl Günther seiner Partei, hier genau hinzuschauen.

Quelle: PHOENIX (ots)