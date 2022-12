AfD: Scholz will Deutsche noch länger arbeiten lassen!

Und wieder hören wir eine Aussage eines SPD-Politikers, bei der man sich fragt, ob man im Parteinamen vor das Wort „sozialdemokratisch“ noch ein „a“ stellen muss. Während die Massenzuwanderung in die Sozialsysteme weiterhin anhält, will Bundeskanzler Olaf Scholz die Deutschen immer länger arbeiten lassen. Zu viele Menschen würden bereits mit 63 oder 64 Jahren in Rente gehen, so Scholz.

Weiter schreibt die AfD: "Es müsse daher darum gehen, „den Anteil derer zu steigern“, die bis zum Alter von 67 Jahren arbeiten – auch wenn dies vielen Menschen schwerfalle. Was Scholz verschweigt: Der in der Tat drohende Bankrott der Rentenkassen ist nicht vom Himmel gefallen und ist auch nicht die Schuld von deutschen Arbeitnehmern, die häufig aus guten Gründen nicht bis zum 67. Lebensjahr schuften wollen. Es ist vielmehr die Schuld von Parteien, denen illegale Ausländer und EU-Bürokraten seit Jahrzehnten mehr am Herzen liegen als unsere eigenen Landsleute, die ihr Leben lang gearbeitet und Kinder großgezogen haben – und sich nichts zuschulden kommen ließen." Quelle: AfD Deutschland