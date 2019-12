Klingbeil mit 79,9 Prozent als SPD-Generalsekretär wiedergewählt

Lars Klingbeil bleibt SPD-Generalsekretär. Auf dem Parteitag in Berlin bekam er am Freitagabend 79,9 Prozent Zustimmung. Einen Gegenkandidaten gab es wie üblich nicht. Damit steigerte Klingbeil sein Ergebnis der ersten Wahl im Jahr 2017 allerdings deutlich.

Damals war er auf Vorschlag des damaligen SPD-Parteichefs Martin Schulz von 70,6 Prozent der Delegierten gewählt worden. Er habe damals nicht gewusst, was ihn erwarte, sagte Klingbeil am Freitag. So sei damals nicht einmal ein Eintritt in die Große Koalition absehbar gewesen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur