NRW plant Quereinsteiger-Programm für Kita-Erzieher

Die schwarz-gelbe Landesregierung will die Personalnot in den Kindertagesstätten mit einem Programm für Quereinsteiger bekämpfen. "Wir werden im Herbst zu einem Gipfel einladen und mit allen Beteiligten in NRW besprechen, wie wir zusätzliche Kräfte für die Kitas gewinnen können", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Wir wollen Menschen, die aus ihrer eigenen Biografie Erfahrungen mit Kindern gesammelt haben, eine Chance geben", fügte der FDP-Politiker hinzu. Selbst Kinder zu haben, sei "natürlich hilfreich", müsse aber "nicht zwingend Voraussetzung für die Teilnahme" sein, betonte Stamp. Ein Quereinsteiger-Programm liege auch im Interesse der Gewerkschaften, sagte er der Zeitung. "Wenn wir mehr Mitarbeiter beschäftigen, dann werden sich die Bedingungen für alle verbessern", so der FDP-Politiker. Künftig solle es auch für Erzieher aus dem EU-Ausland, etwa den Niederlanden, leichter werden, in den NRW-Kitas zu arbeiten können.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

