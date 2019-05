Rheinland-Pfalz: 100-Jährige in den Stadtrat gewählt

Eine 100-jährige Kandidatin hat am Sonntag im pfälzischen Kirchheimbolanden den Einzug in den Stadtrat geschafft. Darüber schreibt die Online-PR Agentur am Montag.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Demnach handelt es sich um die ehemalige Lehrerin Lisel Heise von der Initiative „Wir für Kibo“, die bei den Kommunalwahlen die meisten Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. Zuerst stand die Rentnerin nur auf Listenplatz 20 ihrer Wählergruppe. Da Heise in den vergangenen Monaten ein großes Medienecho auslöste und bei vielen Stadtbewohnern sehr geachtet wird, konnte sie eines von zwei Mandaten für ihre Wählergruppe erhalten. Wie es heißt, habe sich die 100-Jährige, eine begeisterte Schwimmerin, zum Ziel gesetzt, dass Kirchheimbolanden wieder ein Freibad bekommt. Das alte Bad war vor acht Jahren geschlossen worden. Zudem ist Heise seit vielen Jahrzehnten in der protestantischen Kirchengemeinde von Kirchheimbolanden engagiert. Laut der Agentur vertritt die 100-Jährige, die den Zweiten Weltkrieg miterlebte, die Auffassung, dass der neu erwachende Nationalismus in Europa „Irrsinn“ sei. Sie soll auch den Kurs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für ein Zusammengehen der europäischen Länder unterstützen. Ihrer Meinung nach ist es keine Frage des Alters, politisch etwas zu verändern und die Gesellschaft mitzugestalten." Quelle: Sputnik (Deutschland)

Anzeige: