Werteunion fordert ihre Aufwertung in der CDU

Der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, fordert eine Aufwertung seiner Organisation innerhalb der CDU. Mitsch sagte der "Saarbrücker Zeitung": "Wir sind mit 4500 Mitgliedern deutlich größer als der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union. Das darf man nicht ignorieren."

Die CDU-Spitze will den Verband der Homosexuellen künftig in der Partei fest verankern. Mitsch erklärte, es sei richtig, den vielfältigen Strömungen in der Union ein stärkeres Gewicht zu verleihen. "Wenn die Parteiführung konsequent sein will, muss sie auch die Werteunion aufwerten." Dies könne durch mehr Präsenz- und Antragsrechte geschehen, damit man die eigenen Ideen stärker in die Partei einbringen könne.

Eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent für Ämter und Funktionen lehnte Mitsch ab. "Das schränkt die Wahlfreiheit der Mitglieder erheblich ein." Ein solcher Plan erinnere ihn "an sozialistische Denkweisen, die in der Union nichts zu suchen haben", so Mitsch.

Quelle: Saarbrücker Zeitung (ots)