Union lehnt "Zweitstimmen-Hilfe" für FDP ab

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will einen harten Kurs gegenüber der FDP fahren und lehnt jegliche Hilfe zur Stabilisierung der Liberalen ab. "Es wird keine Zweistimmen-Hilfe von uns für die FDP geben", sagte Merz dem Stern.

Insbesondere bei dem gegenwärtigen Wahlrecht habe man nichts zu verschenken. "Die FDP ist unser politischer Wettbewerber, wie alle anderen auch im demokratischen Spektrum der Mitte." Christian Lindner müsse jetzt für eine Stabilisierung der FDP sorgen. "Das ist allein seine Aufgabe." Mit einer FDP bei sechs oder sieben Prozent sei eine stabile Mehrheit in Reichweite, sagte der CDU-Chef. Vier Prozent für die FDP seien allerdings verschenkt. "Dann sind es vier Prozent zu viel für die FDP und verschenkte Stimmen, die am Ende fehlen."



Merz deutete zudem an, sich an den FDP-Plänen für eine Rentenreform zu orientieren. "Die Rente wird Basis der Altersvorsorge bleiben, aber es muss eine betriebliche und eine private kapitalgedeckte Altersversorgung dazukommen. Das muss deutlich mehr werden als bisher", sagte er. "Eine Rentenreform erschöpft sich nicht in einer Debatte über das Renteneintrittsalter."

Quelle: dts Nachrichtenagentur