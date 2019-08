Fahrrad-Club ADFC lobt Scheuer für neuen Bußgeldkatalog: "War überfällig"

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat den geplanten neuen Bußgeldkatalog für Autofahrer von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gelobt. "Dass das rücksichtlose Zuparken von Radwegen deutlich schärfer geahndet wird, war überfällig", sagte ADFC-Sprecherin Stephanie Krone der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Es ist in den Städten schlicht nicht mehr möglich, durchgängig auf Radwegen zu fahren, wenn es überhaupt welche gibt", sagte Krone. "Entweder gibt es überhaupt keine Radwege - oder man muss ständig in den fließenden Verkehr ausweichen, weil der Radweg zugeparkt wird", so die ADFC-Sprecherin. "Das Problem der fehlenden und zu schmalen Radwege löst allerdings die Straßenverkehrsordnung nicht. Dafür müsse die Städte im großen Stil Platz schaffen für breite und gute Radwege - und dafür brauchen wir grundlegende Änderungen auch im übergeordneten Straßenverkehrsrecht", sagte Krone.



Quelle: Rheinische Post (ots)