AfD Bundestagsreden (15.1): „Der Nötigung der Regierung zu widerstehen, ist solidarisch!“

Der Bundestag führt die unsägliche 2G-plus-Regel ein und setzt damit das Parlament mit einer Kneipe gleich. Doch auch jenseits dieser Absurdität entbehrt die Corona-Politik jeglicher Logik und Verhältnismäßigkeit, sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert.

Infobrief Ihrer AfD vom 24.01.2022

Nicht nur in der Zuwanderungs- und Energiepolitik ist Deutschland der Geisterfahrer Europas – auch in der Corona-Politik isoliert sich die Bundesrepublik zunehmend mit ihren völlig unverhältnismäßigen Zwangsmaßnahmen. Denn während Frankreich im Februar die meisten Schikanen abschaffen wird und in England schon zum 26. Januar nahezu sämtliche Beschränkungen fallen sollen, wird in Deutschland der Genesenen-Status verkürzt. Auch die Impfung schützt nicht vor der Ampel-Willkür: Millionen Bürger, die sich mit einem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen ließen, verlieren wegen einer plötzlichen Neuregelung ihren Impfstatus.Doch bekanntlich sagt ein Sprichwort: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er zerbricht. Denn je mehr die Ampelmänner und ihr fanatischer Corona-Einpeitscher Karl Lauterbach es übertreiben mit Hysterie und Panikmache, umso größer werden auch die Proteste bei unzähligen Demonstrationen und Spaziergängen. Es besteht also Hoffnung, dass die Stimmung endlich kippt.

Wir werden als AfD auch weiterhin alles dafür tun, dass die Gesellschaft aufgerüttelt wird und dass es endlich zu dem dringend notwendigen Politikwechsel kommt.Es grüßt Sie herzlich Ihre AfD-Bundesgeschäftsstelle."

