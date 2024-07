AfD: Grüne Doppelmoral: Flugverbote für den Pöbel, Sonderregeln für Baerbock

Wasser predigen und Wein saufen: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat erneut bewiesen, dass für sie die grünen Prinzipien nur für den einfachen Bürger gelten. Während ihrer Teilnahme am EM-Spiel Deutschland-Schweiz in Frankfurt ignorierte sie das von ihrer eigenen Partei erzwungene Nachtflugverbot und flog mit einer Sondermaschine der Bundeswehr nach Luxemburg. Ein klarer Fall von Doppelmoral und Realitätsverlust bei den Grünen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Es ist bezeichnend, dass Baerbock, die zuvor noch lautstark für strikte Flugverbote plädierte, sich selbst nicht daran hält. Statt die Bahn zu nutzen, bevorzugte sie den bequemen Luftweg und demonstrierte damit ihre Missachtung für die eigenen Wähler und die Umwelt. Kanzler Olaf Scholz tat es ihr gleich und ließ sich ebenfalls aus Frankfurt ausfliegen. Die Heuchelei ist offensichtlich: Während normale Bürger unter den strengen Regeln leiden, genießen regierende Politiker Sonderprivilegien. Dieses Verhalten ist nicht nur inakzeptabel, sondern auch ein weiterer Beweis für die Entkopplung der politischen Elite vom alltäglichen Leben der Menschen. Die Grünen haben damit erneut bewiesen, dass ihre Politik vor allem aus Symbolik und wenig Substanz besteht. Von der AfD bekäme Baerbock nur noch einen einzigen Freiflug: den aus dem Außenministerium! Wir brauchen eine Politik, die wirklich den Interessen der Bürger dient und keine Heuchelei toleriert." Quelle: AfD Deutschland