Möller: Politische Verantwortliche in Thüringen reagieren schulterzuckend auf Islamismus

Vor dem Hintergrund aktueller islamistischer Terroranschläge, die sich unter anderem in Paris, Nizza und Wien ereigneten, hat die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag zur Plenarsitzung am Mittwoch eine Aktuelle Stunde eingereicht: „Islamismus in Thüringen entschieden bekämpfen“.

Stefan Möller, migrationspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, erklärt hierzu: „Während die Anschläge in Frankreich und Österreich die fast vergessene Gefahr des Islamismus nur allzu schmerzlich haben hervortreten lassen, reagieren die Verantwortlichen in Deutschland und Thüringen weiterhin schulterzuckend und mit geheuchelter Betroffenheit. Die Thüringer Landesregierung handelt konzeptlos und hofiert sogar aus politischem Opportunismus heraus muslimische Gruppierungen. Da diese Gefahr nicht weiter ignoriert werden darf, nutzen wir mit der Aktuellen Stunde am Mittwoch die Gelegenheit, diesem brisanten Thema die erforderliche Aufmerksamkeit der Landespolitik zu verschaffen.“ Quelle: AfD Deutschland