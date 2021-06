Internationaler Hurentag: Frankfurter PIRATEN fordern Selbstbestimmung im sexorientierten Gewerbe

Die Piratenpartei Frankfurt am Main macht am Welthurentag auf die Forderung nach der Selbstbestimmung der Beschäftigten im sexorientierten Gewerbe aufmerksam. Die Corona-Pandemie hat die Rahmenbedingungen zur Ausübung dieses Gewerbes deutlich erschwert. Seit über einem Jahr sind die Bordelle in Frankfurt am Main bereits geschlossen. Der Straßenstrich entwickelt sich zum neuen florierenden Schwarzmarkt. Wo es vorher Grenzen gab, breitet sich der Straßenstrich mittlerweile in Wohngebiete aus.[1]