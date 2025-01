Lang unterstützt mögliche Sozialabgaben auf Kapitalerträge

Die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang unterstützt Robert Habecks Idee, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben. "Wir wollen eine Bürgerversicherung, also dass alle sich an der solidarischen Finanzierung beteiligen, zum Beispiel auch Abgeordnete, die heute meistens außen vor sind, was einfach nur unfair ist", sagte sie dem "Tagesspiegel".

"Und dann sollen auch alle Einkünfte betrachtet werden, denn es gibt keinen Grund, warum jemand, der Vollzeit arbeiten geht, mehr Sozialversicherungsbeiträge zahlen sollte als jemand, der mehrere Häuser geerbt hat und von Mieteinnahmen leben kann oder Menschen mit Millionenvermögen und sehr hohen Kapitalgewinnen." Die Alternative seien Kürzungen bei der Gesundheitsversorgung oder noch weiter steigende Sozialbeiträge für normale Arbeitnehmer. Beides findet Lang falsch: "Eine gut gemachte Bürgerversicherung entlastet die arbeitende Bevölkerung und durch hohe Freibeträge auch die Kleinsparer." Vom Fall Stefan Gelbhaar zeigte sich Lang "schockiert". "Er muss natürlich aufgearbeitet und die Strukturen, die das zugelassen haben, evaluiert werden", sagte sie. Aus Sicht Langs ist es richtig, "dass die Person, die mutmaßlich Beschuldigungen erfunden hat, von allen Ämtern zurück- und aus der Partei ausgetreten ist. Und es war richtig von der Parteispitze, dass sie sehr schnell klargemacht hat, dass sie sonst ein Parteiausschlussverfahren angestrebt hätte." Wer solche falschen Beschuldigungen aufstelle, füge der beschuldigten Person großen Schaden zu, und gleichzeitig auch Frauen, die wirklich von sexuellen Übergriffen betroffen seien, so Lang. Quelle: dts Nachrichtenagentur