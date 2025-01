Göring-Eckardt lobt Habeck-Plan zur Finanzierung von Krankenkassen

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat den Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck verteidigt, zur Finanzierung der Sozialversicherungen Abgaben auf Kapitalerträge einzuführen. Dies diene einer gerechteren Finanzierung des Gesundheitssystems, sagte sie der Sendung "Frühstart" von ntv und RTL am Dienstag.

"Es trifft weder diejenigen, die für das Alter vorsorgen, noch die kleinen und mittleren Sparer, sondern es soll um diejenigen gehen, die Millionen für sich arbeiten lassen und selber nicht mehr arbeiten müssen."



Kritik aus den Reihen der Union, FDP und auch der SPD wies sie zurück. "Es geht ja nicht darum, dass man im Wahlkampf nur weiße Salbe verteilt und so tut, als ob irgendwie sich das Geld selbst druckt", erklärte Göring-Eckardt. "Wenn man Gerechtigkeit will, wenn man will, dass die Systeme funktionieren, dann muss man auch ehrliche Vorschläge machen. Und das ist ein solcher."

Quelle: dts Nachrichtenagentur