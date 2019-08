Emnid: Union setzt sich von Grünen ab

Die Union setzt sich in der von Emnid gemessenen Wählergunst wieder von den Grünen ab. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, legen CDU/CSU als stärkste Partei einen Prozentpunkt zu und bauen mit 27 Prozent ihren Vorsprung auf die zweitplatzierten Grünen auf 5 Prozentpunkte aus.

Die verharren wie in der Vorwoche bei 22 Prozent. Auf Platz drei liegen unverändert AfD und SPD gleichauf mit jeweils 14 Prozent. Keine Änderungen gibt es auch bei der Linkspartei, die wie in der Vorwoche 9 Prozent erhält. Die FDP verliert einen Prozentpunkt auf 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche 6 Prozent. Befragt wurden 1.897 Menschen im Zeitraum vom 8. bis 14. August 2019. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Quelle: dts Nachrichtenagentur