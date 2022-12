5. Türchen im AfD-Adventskalender: Für Kompetenz statt Arroganz

Wie schafft man es innerhalb kürzester Zeit, möglichst viel diplomatisches Porzellan zu zerschlagen und Deutschland zu isolieren? Man setzt eine unerfahrene und vor Überheblichkeit strotzende Nahwuchspolitikerin mit Gesamtschul-Englisch an die Spitze des Außenministeriums. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Warum das jemand tun sollte? Fragen Sie die Grünen! Ob es nun die Verachtung des eigenen Landes und seiner Kultur ist oder schlichter Personalmangel – mit Annalena Baerbock hat die Ampelregierung unser Land nicht nur zur definitiven Konfliktpartei im Ukraine-Krieg gemacht, sondern auch dafür gesorgt, dass befreundete und verbündete Nationen immer häufiger den Kopf über uns schütteln.

Was aber noch viel schlimmer ist: Mit Baerbock und Co. ist die Selbstaufgabe deutscher Interessen Programm geworden. Wir engagieren uns finanziell, diplomatisch und am Ende auch militärisch für nichts und wieder nichts in aller Herren Länder, „ganz egal, was meine deutschen Wähler denken!“ Selbstüberschätzung, Kriegsgetöse und der Wille, andere Nationen umzukrempeln – hatten wir alles schon mal, führte 1914 zum Krieg. „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ – so sah es der Kaiser. Die Welt sah es damals anders."

Quelle: AfD Deutschland