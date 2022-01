AfD Bundestagsreden (11.1): Die FDP hat in zentralen Punkten GELOGEN!

Der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Peter Boehringer, nimmt die Umfallerpartei FDP auseinander. Boehringer Fazit: Bei den Themen Impfpflicht und Haushaltspolitik hat die FDP ihr liberales Tafelsilber vollkommen verkauft! Für solide Haushaltspolitik und freiheitliche Gesundheitspolitik steht deshalb nur noch die AfD.

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Lindner BRICHT sein 2G-Versprechen!

Dieses Video entlarvt den völligen Ausverkauf der FDP! Der Parteivorsitzende Lindner gaukelte im Wahlkampf eine Oppositionshaltung gegen die 2G-Regel im Restaurant vor – und nun kommt „2G plus“. Während Lindner also vehement versprach, dass Ungeimpfte schon bald im Restaurant speisen können, dürfen in Wirklichkeit demnächst noch nicht einmal Geimpfte ins Lokal, wenn sie keinen Test vorweisen können.

Denn genau dies haben Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder am Freitag beschlossen: Bundesweit und unabhängig von der Inzidenz soll der Zugang zu gastronomischen Einrichtungen für Geimpfte und Genesene nur noch mit einem aktuellen Test oder einer sogenannten Booster-Impfung möglich sein. Jene Wähler, die sich von der FDP mehr Freiheit versprochen hatten, bekommen nun noch mehr Unfreiheit und Gängelung! Wer frei leben will und sich eine Corona-Politik der Verhältnismäßigkeit wünscht, der wählt also künftig besser die AfD!

Sehen Sie hier das Video:

Quelle: AfD Deutschland