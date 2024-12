Schreiner: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie durch den Deutschen Bundestag verabschieden

Anlässlich der heutigen ersten Beratung des Antrages "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie durch den Deutschen Bundestag verabschieden" erklärt der Sprecher für Nachhaltigkeit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Felix Schreiner:

"Trotz der multiplen Krisen unserer Zeit darf die Nachhaltigkeit nicht vernachlässigt werden und deshalb rücken wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion die zentrale Strategie zur nachhaltigen Entwicklung mit diesem Antrag bewusst in den Mittelpunkt der politischen Debatte. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat weitreichende Auswirkungen und braucht deshalb die Legitimation und Mitwirkung des Parlaments. Sie darf nicht länger nur guter Wille dieser und kommender Bundesregierungen sein. Mehr noch: Mit dem Vorschlag der Aufnahme einer Nachhaltigkeitswoche in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages legen wir einen konkreten Vorschlag vor, um über die Fortentwicklung der nachhaltigen Entwicklung jedes Jahr aufs Neue ausführlich, transparent und in der gebotenen Tiefe im Parlament zu diskutieren."

Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)