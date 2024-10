AfD: 106.000 Gewalttaten gegen Polizei: Wer Polizisten angreift, muss abgeschoben werden!

Kaum jemand wird so direkt mit den Folgen der desaströsten Migrationspolitik von CDU und Ampel-Parteien konfrontiert wie Polizeibeamte. Sie sind es, die ausbaden müssen, was über Jahrzehnte hinweg versäumt und nicht wahrgenommen wurde. Sie sind es, die offenbar immer mehr zu Freiwild werden: Sage und schreibe 106.000 Gewalttaten gegen Polizeibeamte gab es allein im vergangenen Jahr in Deutschland. Diese Zahlen des Bundeskriminalamts markieren einen neuen Rekordwert und sind eine Schande! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dass diese massiven Angriffe auf Polizisten zu einem erheblichen Teil von Migranten begangen werden, wird kaum ein Polizist bestreiten. Polizeibeamte werden zu den Prügelknaben der Nation gemacht: Clans, Talahons, Islamisten, Antifa-Extremisten und sonstige Kriminelle nehmen die Beamten in einen Zangenangriff. Die Straftäter können dabei auf windelweiche Gesetze und auf etablierte Parteien bauen, die es den Kriminellen an allen Ecken und Enden leicht machen. Wenn Polizisten dann auch noch schlecht bezahlt, schlecht ausgestattet und bei korrekter Ausführung ihrer Arbeit unter Rassismusverdacht gestellt werden, dann kann man die völlig berechtigte Wut vieler Polizisten gut verstehen. Die AfD wird dafür sorgen, dass die Polizei sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann und dabei die notwendige Rückendeckung erhält. Vor allem werden wir unsere Grenzen schützen und Straftäter sowie illegale Zuwanderer mit ausländischer Staatsbürgerschaft konsequent abschieben lassen. Auf diese Weise wird auch der Personenkreis der potenziellen Polizisten-Angreifer deutlich reduziert. Für einen starken Rechtsstaat steht nur die AfD!" Quelle: AfD Deutschland