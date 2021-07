Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt zahlen in Corona-Krise bisher knapp 500 Millionen Euro Kurzarbeitergeld aus

Halle/MZ - Mit knapp einer halben Milliarde Euro haben die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt in der Corona-Pandemie bisher die Unternehmen gestützt. Im vergangenen Jahr zahlte die Bundesagentur für Arbeit den Angaben zufolge mehr als 274,8 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld an Firmen aus, im Verlauf des Jahres 2021 summierten sich die Auszahlungen bis jetzt auf rund 221,2 Millionen Euro.

"Das Instrument der Kurzarbeit hat ganz wesentlich dazu beigetragen, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt in der Corona-Krise zu stabilisieren", sagt der Geschäftsführer der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Vor allem im Frühjahr 2020 und im Winter 2021 beantragten viele Unternehmen Kurzarbeit für ihre Beschäftigten. Der Höhepunkt war bereits im April 2020 mit mehr als 14.000 neuen Anträgen für 123.000 Beschäftigte. Das lag deutlich über dem Niveau in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09. Genutzt wurde die Unterstützung vor allem von Firmen aus den Branchen, die direkt vom Lockdown betroffen waren, also Gast- und Freizeitwirtschaft, Handel sowie Dienstleistungen. Im Juni 2021 waren es nur noch 386 neue Anträge für knapp 2.600 Beschäftigte - die Mehrzahl kam aus dem Handel. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)